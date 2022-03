Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une arrivée à l’OM ? La réponse de Sadio Mané !

Publié le 12 mars 2022 à 12h00 par Th.B.

Publiquement incité à rejoindre l’OM par ses compatriotes sénégalais Pape Gueye et Bamba Dieng, Sadio Mané a décidé de faire perdurer le suspense au sujet de son avenir.

Il y a quelques semaines de cela, Sadio Mané inscrivait le tir au but victorieux en finale de la Coupe d’Afrique des Nations face à l’Égypte, permettant à la sélection sénégalaise de remporter la première CAN de son histoire. Dans la foulée de la victoire des Lions de la Teranga, Pape Gueye avait demandé en live sur Instagram à Sadio Mané de le rejoindre à l’OM. Ce à quoi l’attaquant de Liverpool avait répondu avec la déclaration suivante. « Fais un effort quand même. Mets de l’argent et je viens ! Il faut payer le transfert et je viens ! ». Par la suite pour Radio Maritima , Bamba Dieng avait affirmé que Sadio Mané était un fanatique de l’OM. « Il aime beaucoup l'OM aussi. Il m'a dit qu'il regardait tous les matchs de l'OM. Dès qu'on arrive en sélection, il est content, il nous parle de Marseille. J'aimerais bien qu'un jour il nous rejoigne pour jouer ici ».

« Tout peut arriver dans le foot »