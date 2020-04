Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un transfert à 4M€ déjà bouclé par Zubizarreta ?

Publié le 7 avril 2020 à 4h00 par A.M.

Prêté l'été dernier par Villarreal, Alvaro Gonzalez devrait bel et bien s'engager définitivement à l'OM contre un chèque de 4M€. L'Espagnol sera la première recrue estivale du club phocéen.

« Dans mon contrat, il y avait une clause qui a été réalisée. L’option d’achat de mon prêt devenait obligatoire si je disputais cinq matches et l’OM devait la payer. Il ne manque plus que ce soit officialisé, et je suis très heureux ici. Mon objectif était de débuter très fort à l’OM, parce que si je disputais cinq matches, je signais pour trois saisons supplémentaires. » Il y a quelques jours, Alvaro Gonzalez assurait que son option d'achat avait été automatiquement levée par l'OM alors qu'il est prêté par Villarreal jusqu'à la fin de la saison.

Alvaro Gonzalez va s'engager à l'OM