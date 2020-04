Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un incroyable come-back pour l'une des désillusions de l'ère QSI ?

Publié le 7 avril 2020 à 3h45 par A.M.

Alors qu'il a quitté le PSG durant l'été 2017 après avoir enchaîné plusieurs polémiques, Serge Aurier se voit pourtant revenir à Paris pour y terminer sa carrière.

Handicapé par le fair-play financier, le Paris Saint-Germain a toutefois réalisé une belle affaire durant le mercato estival 2014 en obtenant le prêt avec option d'achat obligatoire de Serge Aurier en provenance de Toulouse. Considéré comme un des latéraux les plus prometteurs de Ligue 1, l'Ivoirien réalise d'ailleurs des premiers pas convaincants au PSG. Par conséquent, tout laisse à penser qu'il s'imposera comme le latéral droit du club de la capitale pour de nombreuses années. Mais c'était sans compter sur ses dérives extrasportives. Entre l'affaire du Périscope, son arrestation musclée à la sortie d'une boite de nuit ou encore son entrée jeu rocambolesque contre Lorient quelques jours après la Remontada , Serge Aurier a tout gâché. Il a d'ailleurs rejoint Tottenham durant l'été 2017. Mais l'ancien Lensois et Toulousain n'en oublie pas pour autant le PSG et compte bien y revenir pour y terminer sa carrière.

Aurier veut revenir au PSG