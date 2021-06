Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un premier coup de froid pour la succession de Mandanda ?

Publié le 27 juin 2021 à 18h45 par A.C.

L’Olympique de Marseille aurait approché l’AS Roma pour se renseigner au sujet de Pau Lopez, gardien espagnol de 26 ans.

Véritable idole des supporters, Steve Mandanda pourrait voir la concurrence s’intensifier la saison prochaine. L’Olympique de Marseille souhaiterait en effet recruter une sorte de gardien numéro un bis et plusieurs pistes auraient déjà été activées. A en croire Sky Sport Italia , la plus chaude concernerait Pau Lopez, sous contrat avec l’AS Roma jusqu’en juin 2024. L’Espagnol n’entrerait pas du tout dans les plans de José Mourinho et pourrait donc relancer sa carrière à l’OM la saison prochaine.

Pau Lopez ne souhaiterait pas quitter la Roma