Mercato - OM : Un nouveau problème à 20M€ pour Longoria ?

Publié le 12 septembre 2020 à 4h00 par A.M.

En quête d'un renfort offensif, l'Olympique de Marseille se serait renseigné sur Emmanuel Dennis. Mais le prix de l'attaquant du Club Bruges pourrait rendre impossible une telle transaction.

« On a besoin, mais on n'est pas pressé. On ne peut pas être pressé parce qu'il faut que ce soit une décision calme et réfléchie. C'est vrai qu'on cherche, mais on a aussi Marley Aké qui travaille très bien à ce poste. On a le même nombre d'attaquants que l'année dernière, avec Florian Thauvin en plus. Donc on cherche doucement. On a le profil, mais on doit trouver la bonne négociation ». André Villas-Boas l'a encore une fois répété, il souhaite attirer un nouvel attaquant d'ici la fermeture du mercato. Et selon Manu Lonjon, l'OM suit notamment Emmanuel Dennis qui évolue au Club Bruges. Mais à en croire Vincent Josephy, journaliste du Soir, ce dossier s'annonce compliqué d'un point de vue financier.

Dennis trop cher pour l'OM ?