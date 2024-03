Mercato - OM : Un joueur annonce déjà son départ ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ durant le mercato hivernal alors qu’il n’entrait pas dans les plans de la direction et que son contrat avec l’OM arrivera à expiration en juin prochain, Pape Gueye est finalement en train de retrouver son statut en équipe première. Mais son départ semble déjà inéluctable…

C’est un fait, Pape Gueye revient de très loin cette saison avec l’OM. Le milieu de terrain sénégalais de 25 ans, qui a refusé les différentes offres de prolongation de contrat qui se sont offertes à lui ces derniers mois, avait été poussé au transfert par Pablo Longoria en janvier et était même écarté de l’équipe première par Gennaro Gattuso. Mais le changement d’entraîneur a tout changé pour Gueye à l’OM.

Et revoilà Gueye !

En effet, depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset, l’international sénégalais a été réintégré et retrouve même du temps de jeu avec l’OM, comme en témoigne sa titularisation samedi soir pour la victoire à Clermont (5-1). Mais une prolongation de contrat ne semble toujours pas à l’ordre du jour pour Gueye.

« Je vais continuer à travailler, mais… »