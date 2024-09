Mercato - OM : Un énorme deal tombe à l’eau

Arnaud De Kanel

Alors que l'on aurait pu imaginer que l'OM en avait terminé avec son mercato suite au recrutement de Neal Maupay, le club phocéen a étudié la possibilité de recruter un dernier joueur, et pas des moindres. Sacré meilleur joueur de la CAN 2019, Ismaël Bennacer est en effet passé proche de venir renforcer l'effectif de Roberto De Zerbi.

Ismaël Bennacer aurait pu retrouver la Provence cet été. Lors des dernières heures du mercato estival, l'Olympique de Marseille a tenté de recruter le milieu de terrain de 26 ans. Le joueur avait même donné son feu vert pour rejoindre l'OM. Toutefois, selon les informations de La Provence, le club marseillais ne pouvait offrir qu'une option de prêt à l'AC Milan, où Bennacer est encore lié par contrat jusqu'en juin 2027. Une proposition qui n'a finalement pas abouti, laissant le joueur poursuivre son aventure avec les Rossoneri.

Bennacer : les raisons d'un échec

Mais alors, qu'à bien t-il pu se passer pour que l'OM ne parvienne pas à signer Ismaël Bennacer ? D’après les informations de La Provence, l’Olympique de Marseille aurait espéré sur un transfert de Bamo Meïté, plutôt que celui de Jordan Veretout, pour finaliser un accord avec l’AC Milan. Le club phocéen, qui avait initialement fermé la porte à un départ de son défenseur de 22 ans en début de mercato, avait fixé son prix à 30M€, notamment après l’intérêt manifesté par le Stade Rennais.

Un transfert remis à cet hiver ?

Bien que cette opération n'ait pas abouti, la piste menant à Ismaël Bennacer pourrait, quant à elle, être relancée lors du mercato hivernal, offrant une nouvelle opportunité de renfort pour le milieu marseillais selon La Minute OM qui précise que Roberto De Zerbi aimerait pouvoir compter sur l'Algérien cet hiver. Pour l'heure, il n'existe aucun accord entre l'OM et le Milan AC mais le club phocéen aura cette fois-ci plus de temps pour négocier et réaliser cet énorme deal.