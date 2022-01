Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un buteur étranger proposé à Longoria cet hiver ?

Publié le 6 janvier 2022 à 21h15 par G.d.S.S.

En manque de temps de jeu avec la Juventus, le jeune buteur brésilien Kaio Jorge aurait bel et bien été proposé à l’OM cet hiver. En vain…

Si la Juventus Turin est annoncée avec insistances sur les traces de Mauro Icardi (PSG) et Arkadiusz Milik (OM) depuis quelques semaines, le club bianconero entend également se débarrasser de certains éléments indésirables ! Ces derniers jours, il a même été question d’un possible échange de prêts entre l’OM et la Juve dans un deal comprenant Milik et Kaio Jorge (18 ans), jeune buteur brésilien appartenant au club transalpin. Mais Pablo Longoria n’a pas donné suite...

Kaio Jorge proposé à l’OM, mais…