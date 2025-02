Mercato - OM : Transfert de dernière minute, il fait ses adieux !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans les toutes dernières heures du mercato hivernal, l’OM s’est attaché les services d’Ismaël Bennacer. Déjà convoité l’été dernier, l’international algérien est arrivé dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Après avoir officiellement été présenté ce mercredi à Marseille, le milieu de terrain âgé de 27 ans a fait ses adieux aux Rossoneri sur les réseaux sociaux.

Après l’échec de l’été dernier, Ismaël Bennacer a fini par devenir un joueur de l’OM. Juste avant la fermeture du marché des transferts, les dirigeants marseillais ont bouclé l’arrivée de l’international algérien (50 sélections) dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Arrivé à Marseille mardi et présenté officiellement ce mercredi, Ismaël Bennacer a fait ses adieux à l’AC Milan.

Bennacer fait ses adieux à l’AC Milan

« Chers supporters de Milan, je n'aurais jamais imaginé devoir écrire ces mots, mais aujourd'hui une nouvelle étape m'attend. Ce club et cette ville ont marqué une partie importante de ma carrière et de ma vie, et je ne peux que vous remercier pour tout ce que j'ai vécu ici. Pendant plus de cinq ans, j'ai tout donné pour ce maillot, porté avec fierté et passion, aux côtés de coéquipiers extraordinaires et avec le soutien de supporters exceptionnels. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ceux que j'ai eu le privilège de rencontrer : mes coéquipiers, le staff, les employés du club et toutes les personnes qui ont rendu cette aventure si spéciale. Et surtout vous, les supporters, pour votre passion, votre amour inconditionnel et unique qui fait de Milan un club pas comme les autres », a déclaré Ismaël Bennacer, dans un message publié sur X.

Cari tifosi del Milan,



Non avrei mai immaginato di dover scrivere queste parole, ma oggi mi aspetta una nuova tappa. Questo club e questa città hanno segnato una parte importante della mia carriera e della mia vita, e non posso che ringraziarvi per tutto ciò che ho vissuto qui.… pic.twitter.com/1GLO62i7AC — Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) February 5, 2025

« Rien ne pourra jamais effacer ces souvenirs ni le lien qui m'unit à ce club »

Le nouveau milieu de l’OM a ajouté : « Un grand merci également à tous les journalistes et aux nombreuses pages de fans sur les réseaux sociaux, qui suivent et rapportent avec passion la vie du club jour après jour et qui m'ont toujours soutenu. Chaque moment vécu sur le terrain, chaque émotion partagée avec vous, restera à jamais dans mon cœur. Rien ne pourra jamais effacer ces souvenirs ni le lien qui m'unit à ce club. Je n'ai jamais aimé parler d'adieux, surtout quand le lien est si fort. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, mais une chose est sûre : mon attachement à Milan restera intact. Forza Milan. »