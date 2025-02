Pogba à l'OM : Règlement de comptes en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En octobre dernier, le feuilleton Paul Pogba à l'OM avait été à l'origine d'un clash sur les réseaux sociaux. En effet, à cause du cas de l'international français, ça s'est chauffé entre Malick Traoré et Mohamed Toubache-Ter. Quelques mois plus tard, ce dernier est revenu sur ce clash et en a profité pour régler ses comptes.

Malick Traoré l'avait annoncé, Paul Pogba devait signer à l'OM lors de ce mois de janvier. En effet, en octobre, le journaliste ivoirien avait assuré : « L’OM est en discussion avancée avec Paul Pogba depuis plusieurs semaines pour une signature au mois de janvier ». C'est d'ailleurs de là qu'est parti le clash avec Mohamed Toubache-Ter. Celui-ci avait alors répondu : « Marseille parle depuis plusieurs semaines avec le sosie de Paul Pogba !! L’Olympique de Marseille respecte énormément Paul Pogba & quand ils voudront parler avec ce dernier… ils le feront mais aujourd’hui y’a rien. NADA NADA ». Malick Traoré avait attaqué frontalement, balançant : « Tweet aussi crédible que la “bagarre” entre Mamadou Sakho et Michel Der Zakarian. Je pense qu’il vaut mieux préparer votre défense sur ce dossier. Cordialement ».

« Je ne suis pas là pour être dans le harcèlement, mais... »

Le mercato hivernal a refermé ses portes et Paul Pogba n'a donc pas signé à l'OM. Lors d'un Space sur X, Mohamed Toubache-Ter en a alors profité pour régler ses comptes. Il a ainsi lâché : « Concernant l'OM et Paul Pogba, j'ai quand même été insulté, attaqué, parce que j'avais répliqué à un type qui avait annoncé qu'il y avait des discussions très avancées avec Pogba et puis une signature en janvier. Je ne suis pas là pour être dans le harcèlement, pas du tout, ce n'est pas ma manière de fonctionner, mais comme j'en ai pris plein la gueule en disant que Marseille devait certainement discuter avec le clone, le jumeau de ce joueur parce qu'il n'y avait absolument rien à ce moment là, le personnage avait mentionné mon tweet en parlant de l'épisode Sakho, ça m'avait beaucoup fait rire. J'avais dit de la manière la plus claire qu'en octobre aucun contact, aucune discussion. La seule discussion c'est quand il a vécu ses soucis avec le TAS il y a eu des discussions avec ses amis de l'OM, mais absolument rien de plus ».

« Ça méritait de dire les choses sur ce dossier »

« On peut me reprocher plein de choses, je ne suis pas dans le buzz surtout concernant l'OM je sais que ça fait beaucoup vendre, je n'accuse personne mais sur ce dossier Pogba, mais quand un mec comme ça dit ça que moi je réplique qu'il persiste et signe et que je me prends du "on ne va pas t'oublier quand Pogba va signer", manque de pot, c'est moi qui ne les oublie pas. De manière très gentille. Ça méritait de dire les choses sur ce dossier », a ensuite ajouté Mohamed Toubache-Ter.