Mercato - OM : Thauvin quitte Marseille, il raconte ses départs

Pour Florian Thauvin, il y a eu deux passages distincts à l’OM, entrecoupés par une aventure à Newcastle. Le champion du monde 2018 sera parti à deux reprises du club phocéen, la première fois en 2015, puis en 2021 alors qu’il était arrivé au terme de son contrat. Thauvin en a d’ailleurs dit plus sur les raisons de ces départs de l’OM.

Florian Thauvin a été l’un des joueurs majeurs de l’OM des dernières années. Arrivé à Marseille en 2013 en provenance du LOSC, celui qui évolue actuellement à l’Udinese a connu différentes périodes avec le club phocéen. Thauvin a d’ailleurs la particularité d’avoir quitté l’OM à deux reprises, en 2015 puis en 2021.

« J’ai dû partir pour éviter ce dépôt de bilan »

La première fois que Florian Thauvin a quitté l’OM remonte donc à 2015. A l’époque, il était parti pour Newcastle… afin de sauver Marseille. « Là vient le problème. Le club avait énormément besoin d’argent parce qu’ils étaient au bord du dépôt de bilan à ce moment là. J’ai dû partir pour éviter ce dépôt de bilan. J’avais une très bon relation avec Vincent Labrune, à un moment donné, il m’a tendu la main, il m’a donné l’opportunité de réaliser mon rêve, je sentais qu’il fallait qu’il trouve une solution et que je pouvais l’être. Il fallait que je rend la pareille à Vincent et rendre à l’OM. Vu que j’étais une solution, j’ai accepté de partir », a-t-il expliqué pour Carré .

« J’avais besoin de faire balle neuve et de repartir à zéro »