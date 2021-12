Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli lâche ses vérités sur le feuilleton Mandanda !

Publié le 22 décembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que Steve Mandanda demanderait en interne des explications sur son statut et soit prêt à claquer la porte de l’OM, Jorge Sampaoli a mis les choses au clair.

Dans les prochaines semaines, Steve Mandanda pourrait… quitter l’OM ! La cause ? Selon RMC Sport , le champion du monde tricolore ne gouterait guère son nouveau rôle de doublure de Pau Lopez à l’Olympique de Marseille depuis l’arrivée du portier espagnol au cours du dernier mercato estival. Une entrevue entre son agent et Jorge Sampaoli serait programmée pour les prochains jours. Et si l’entraîneur de l’OM ne lui promettait un changement, son départ serait une réelle possibilité bien que son contrat le lie au club phocéen jusqu’en juin 2024.

« Il ne m'a rien dit »