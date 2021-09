Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a un gros problème avec le recrutement de l’été !

Publié le 6 septembre 2021 à 15h10 par La rédaction

Si le mercato de l'OM est souvent décrit comme particulièrement réussi, l'attaque n'a pas vu de nouvelle pointe arriver. Ce qui crée un gros problème dans l'effectif marseillais.

L’OM a considérablement modifié son effectif cet été avec les départs exit Hiroki Sakai, Nemanja Radonjic , Florian Thauvin ou Valère Germain. Le club a recruté un nouveau gardien (Pau Lopez) , deux nouveaux centraux (Luan Peres et William Saliba), deux milieux de terrains relayeurs (Gerson et Mattéo Guendouzi), un meneur de jeu (Amine Harit) et deux ailiers (Cengiz Under et Konrad de la Fuente).

Un manque en attaque ?

Mais le club semble manquer d’un recrutement en pointe. En effet avec le départ de Dario Benedetto vers Elche, Arkadiusz Milik et Cheick Bamba Dieng (1 match professionnel) sont les deux seuls joueurs capables d’évoluer à ce poste. En l’absence du Polonais, Jorge Sampaoli a décidé de jouer avec Dimitri Payet en faux neuf. Un bricolage qui n’aurait pu ne jamais avoir lieu puisque l'OM a pisté plusieurs attaquants comme le Bordelais Hwang Ui-Jo ou le Néo-Niçois Andy Delort.