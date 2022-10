Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli à l'origine d'un départ en interne à l'OM ?

Publié le 20 octobre 2022 à 10h45

Thibault Morlain

Le 1er juillet dernier, l'OM annonçait sa séparation avec Jorge Sampaoli. L'Argentin décidait de claquer la porte, mécontent du recrutement estival de Pablo Longoria. Et bien que Sampaoli soit désormais au FC Séville, il resterait un sujet à l'OM. D'ailleurs, il pourrait même causer un départ retentissant.

Jorge Sampaoli n'est donc plus l'entraîneur de l'OM. Si l'Argentin a claqué la porte cet été, un improbable retour aurait été discuté en interne, notamment entre Sampaoli et Élodie Malatrait, directrice ­adjointe de la communication et responsable du protocole. Cette dernière est d'ailleurs très proche de celui qui officie désormais au FC Séville et cela pourrait ne pas être sans conséquence...

Un lien qui interroge

Comme l'explique L'Equipe , le lien entre Élodie Malatrait et Jorge Sampaoli ne serait pas passé inaperçu auprès de la direction de l'OM. Celle-ci se serait d'ailleurs étonné du voyage de deux proches d'Elodie Malatrait, Véronique Lopez (conciergerie) et Cécilia Barontini (DRH), à Majorque alors qu'elles étaient invitées... par Sampaoli.

Un départ provoqué par Sampaoli ?

Et voilà que cela pourrait coûter cher à Élodie Malatrait, présente à l'OM depuis 17 ans. Ainsi, elle aurait notamment été écartée de vestiaire au Vélodrome et du couloir qui y mène. Comme l'explique le quotidien sportif, Malatrait se sentirait aujourd'hui menacée.