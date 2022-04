Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Saliba fait passer un message clair à Longoria !

Publié le 11 avril 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Actuellement prêté sans option d’achat par Arsenal à l’OM, William Saliba a une nouvelle fois affiché son envie de rester au sein du club phocéen la saison prochaine.

Depuis son arrivée l’été dernier, William Saliba (21 ans) a réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable du secteur défensif de Jorge Sampaoli à l’OM, mais de quoi sera fait son avenir ? Le défenseur central tricolore n’est que prêté par Arsenal, sans option d’achat, et Pablo Longoria devra donc prévoir une certaine somme pour envisager de recruter définitivement Saliba l’été prochain. Interrogé par RMC Sport, l’ancien joueur de l’ASSE a toutefois rappelé qu’il se verrait bien rester à l’OM…

« Je suis devenu un mec du 13 »