Mercato - OM : La grosse confidence de William Saliba sur son avenir !

Publié le 9 avril 2022 à 15h45 par La rédaction

Prêté par Arsenal à l’OM, William Saliba n’est pas sûr de rester à Marseille. Le néo-international français s’est confié sur son avenir, lui qui assume être « devenu un mec du 13 ».

Est-ce que William Saliba sera toujours un joueur de l’OM la saison prochaine ? A deux mois de la fin de saison, la question se pose de plus en plus, surtout depuis que le joueur appartenant à Arsenal est devenu international français. L’OM voudra forcément le garder mais les Gunners risquent d’être gourmands avec son contrat qui se termine en 2024. De son côté, William Saliba ne semble pas avoir pris de décision même si rester à l’OM ne devrait pas lui déplaire…

«Je suis devenu un mec du 13 maintenant»