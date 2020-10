Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rudi Garcia, polémique... Les révélations fracassantes d'Adil Rami sur son départ !

Publié le 13 octobre 2020 à 18h30 par A.D.

En aout 2019, Adil Rami a été licencié par l'OM pour faute grave. Accusé d'avoir séché un entrainement pour participer à Fort Boyard, le champion du monde français a tenu à mettre les points sur les i et à rétablir ses vérités.

Adil Rami n'a toujours pas digéré son départ de l'OM. Alors qu'il était encore engagé avec le club phocéen, le défenseur de 34 ans a été licencié par sa direction pour faute grave. Les têtes pensantes de l'OM lui auraient reproché d'avoir manqué un entrainement pour pouvoir participer à l'émission Fort Boyard. Dans sa biographie qui paraitra ce jeudi, Adil Rami a tenu à mettre les choses au clair. Par le biais de son livre Autopsie , l'actuel pensionnaire de Boavista a expliqué clairement qu'il était dans son bon droit et que Rudi Garcia, coach de l'OM à cette époque, et le médecin du club l'avaient autorisé à ne pas se présenter à La Commanderie ce jour-là.

«Coach, j’aimerais bien avoir ma journée...»

« C’est clair ou bien? Je veux récolter des fonds pour la cause des femmes battues. 100.000 euros pour mon association. J’accepte tous les "ménages" pour en parler et faire gagner de l’argent. Cette semaine-là, nous jouons le samedi. Je demande au coach le programme pour le dimanche et le lundi. "Dimanche repos, lundi entraînement." Avec Garcia, on ne peut jamais rien prévoir. Il ne fixe jamais d’une semaine sur l’autre. "Coach, je dois aller aux trophées UNFP dimanche, et lundi j’aimerais bien avoir ma journée. - Ok Adil, comme tu es blessé et que tu ne t’entraînes pas avec le groupe, tu vois ça avec le doc, c’est à lui de décider." (…) En deux ans à Marseille, je n’ai jamais eu à envoyer un message au coach ou au président pour prévenir de mes activités parallèles: "Coach, j’ai un cours de boxe, coach, je pars en crossfit." Tout le monde était au courant, et personne ne m’a jamais rien dit à ce sujet » , a raconté Adil Rami avant d'ajouter davantage de précisions.

«...Ok Adil, tu vois ça avec le doc»