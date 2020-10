Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Garcia ouvre la porte à l'étranger

Publié le 13 octobre 2020 à 18h03 par La rédaction

En difficulté depuis le début de saison à l'OL, Rudi Garcia n'écarte pas l'hypothèse d'un nouvelle aventure à l'étranger après déjà connu l'Italie.