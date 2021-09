Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quatre recrues de Sampaoli se font tacler !

Publié le 29 septembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM s’est incliné à domicile dimanche soir contre le RC Lens, plusieurs recrues du mercato estival ont été pointées du doigt pour leur performance durant ce match.

Très actif durant le mercato estival, l’OM a bouclé pas moins de douze recrues officielles, mais toutes ne parviennent pas encore à trouver leur rythme de croisière au Vélodrome. Jorge Sampaoli, l’entraîneur argentin de l’OM, doit encore trouver la meilleure formule possible, et il n’a pas trouvé ses réponses dimanche soir puisque son équipe s’est inclinée à domicile face au RC Lens (2-3). Et Jonatan Machardy, chroniqueur sur RMC Sport , a pointé du doigt quatre recrues estivales de l’OM.

« Guendouzi n’a pas été bon, Saliba non plus… »