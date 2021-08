Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria va enfin boucler un départ !

Publié le 19 août 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que l’OM chercherait à dégraisser, Pablo Longoria pourrait voir Dario Benedetto ouvrir la marche. Explications.

Après avoir su particulièrement bien recruté depuis le début du mercato estival, Pablo Longoria travaillerait d’arrache-pied en coulisse pour boucler quelques départs que ce soit via des prêts ou des transferts secs. Les dossiers Boubacar Kamara et Dario Benedetto pourraient cependant rapidement se débloquer, et en particulier pour l’international argentin. Le10sport.com vous a dernièrement révélé que le Betis Séville négociait concrètement avec l’OM pour parvenir à un accord dans cette opération.

Benedetto et le Betis d’accord, l’OM discute encore !