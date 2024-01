Mercato - OM : Mis à la porte, Payet a un «regret»

Thibault Morlain

Après avoir fait le bonheur de l’OM pendant tant d’années, Dimitri Payet a été poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival. Si le Réunionnais avait encore un an de contrat à Marseille, il n’entrait plus dans les plans de la direction et Pablo Longoria lui a alors montré la porte. Alors que Payet a depuis rebondi du côté du Brésil et de Vasco de Gama, il garde un regret de son aventure à l’OM.

Ça a bougé à l’OM durant le mercato estival. Et l’un des départs marquants a bien évidemment été celui de Dimitri Payet. Tombé amoureux du club phocéen, le Réunionnais était en larmes au moment de faire ses adieux. Désormais au Brésil, à Vasco de Gama, Payet n’était plus dans les plans de l’OM et Pablo Longoria lui avait alors fait comprendre qu’il devait se trouver un nouveau club alors qu’il avait encore un an de contrat. Au final, un accord a été trouvé pour rompre ce bail entre l’OM et Dimitri Payet…



« J’aurais préféré laisser une trace un peu plus marquée à Marseille »

Se confiant pour l’info.re , Dimitri Payet a notamment fait part de l’un de ses regrets de sa carrière à l’OM. L’international français a alors avoué : « Des regrets à propos de ma carrière ? Je l’ai dit, je ne suis pas quelqu’un qui regrette ce qu’il a fait, mais plutôt qui apprend de ses erreurs ou de ses actes. Le seul regret, je l’ai dit il n’y a pas longtemps, je pense, peut-être, même sûrement, j’aurais préféré laisser une trace un peu plus marquée à Marseille avec peut-être un trophée. C’est le seul truc qui me vient en tête ou cette finale de l’Euro … ».

