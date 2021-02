Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un nouveau signal clair pour Sampaoli !

Publié le 20 février 2021 à 0h45 par A.C.

Au sein de l’Atlético Mineiro, on semble commencer à réaliser peu à peu le départ prochain de Jorge Sampaoli.

Sauf retournement de situation, c’est Jorge Sampaoli qui devrait succéder à André Villas-Boas sur le banc de l’Olympique de Marseille. Nous vous avons révélé cette piste en exclusivité sur le10sport.com et un accord est toujours plus proche. D’ailleurs, de plus en plus de signaux forts arrivent depuis le Brésil. Plusieurs médias annoncent que l’Atlético Mineiro se serait mis à la recherche d’un remplaçant à Sampaoli, alors que Radio Itatiaia explique que le technicien de 60 ans aurait entamé les démarches pour rendre sa résidence de Belo Horizonte.

« La perte de Sampaoli va se faire ressentir »