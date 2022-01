Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un message pour le prochain mercato…

Publié le 7 janvier 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Actuellement prêté sans option d’achat à l’OM par Schalke 04, Amine Harit n’exclut pas pour autant l’idée de rester au sein du club phocéen l’été prochain.

Alors que l’OM a multiplié les arrivées sous la forme de prêt ces derniers mois (Arkadiusz Milik, Pau Lopez, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi), un seul renfort estival de Pablo Longoria ne dispose pas d’option d’achat assurant son avenir au club : Amine Harit. Le milieu offensif marocain de 24 ans, qui appartient à Schalke 04, pourrait donc quitter l’OM en fin de saison, mais il ne semble pas avoir tranché sur la question…

« S’il y a moyen de continuer l’aventure… »