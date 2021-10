Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria pris de vitesse pour la nouvelle sensation de Serie A ?

Publié le 2 octobre 2021 à 0h15 par A.C.

Enième révélation de la Serie A, Giacomo Raspadori attire l’attention de nombreux clubs, dont l’Olympique de Marseille.

Après Arkadiusz Milik ou encore Pol Lirola, Pablo Longoria pourrait une nouvelle fois se tourner vers l’Italie et son championnat. De l’autre côté des Alpes on assure que le président de l’Olympique de Marseille surveillerait de près l’évolution de Giacomo Raspadori, qui après avoir été la surprise de Roberto Mancini à l’Euro est devenu titulaire dans son club de Sassuolo. Une tentative aurait déjà été faite par l’OM cet été, mais depuis d’autres clubs auraient commencé à s’intéresser à ce talent de 21 ans, notamment le RB Leipzig et l’Inter.

L’Inter aura la priorité sur Raspadori