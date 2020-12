Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prépare un gros coup de balai !

Publié le 29 décembre 2020 à 3h15 par A.M.

Interrogé sur le mercato d'hiver qui ouvrira ses portes le 2 janvier, Pablo Longoria reconnaît que l'OM devra probablement vendre durant le mois de janvier.

« Nous sommes dans un moment très difficile sur le plan financier. Ce n'est pas seulement lié à l'OM. Il y a le problème des recettes de billetterie, surtout dans un club comme l'OM et dans une ville comme Marseille, où tu dépends beaucoup de tes supporters. Et maintenant, il y a le problème des droits TV . » Pablo Longoria le concède, la situation économique de l'OM n'est pas encourageante ce qui pourrait engendrer des départs. Dans cette optique, l'OM verra probablement d'un bon œil l'offre reçu pour Morgan Sanson, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité.

Longoria s'attend à des départs