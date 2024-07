Mercato - OM : Longoria prépare du lourd !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà très actif sur le mercato après avoir enrôlé Roberto De Zerbi, l’OM semble bien décidé à chambouler une nouvelle fois son effectif. Jérôme Rothen confirme d’ailleurs que Pablo Longoria devrait encore se montrer actif dans les prochaines semaines alors que le noms de plusieurs pistes continue de circuler.

Depuis l'ouverture du mercato, l'Olympique de Marseille est très actif et a déjà recruté deux joueurs à savoir Lilian Brassier et Ismaël Koné. Mais de nombreuses rumeurs circulent concernant l'arrivée d'autres joueurs à l'image de Valentin Carboni, Mason Greenwood, Eddie Nketiah ou encore Alexis Sanchez. Jérôme Rothen annonce d'ailleurs que le mercato de l'OM s'annonce bouillant.

«Je peux vous dire qu’il y aura 80% de mouvements à l’OM»

« Je vous donne une petite info Jérôme Rothen ! Je peux vous dire qu’il y aura 80% de mouvements à l’Olympique de Marseille. Des noms? Je ne peux pas tout donner tout de suite, on ne va pas sortir les petites pépites de suite, attendez ! L’émission ne s’arrête pas encore, on est là toute la semaine », assure l’ancien joueur du PSG au micro de Rothen s’enflamme, avant d’évoquer le cas Valentin Rongier.

«On veut changer des choses»

« Rongier ? C’est surtout au département médical, on a aussi changé cela. Je n’ai pas la compétence pour vous donner une information précise, il est phase d’adaptation, on verra s’il peut jouer… », ajoute Jérôme Rothen qui conclut en évoquant le chantier au poste de gardien de but : « Un nouveau gardien ? On veut changer des choses, on discute avec un club pour Pau Lopez et il n’y a pas encore d’accord. On prendra la décision dans l’intérêt du club… »