Mercato - OM : Longoria a bien activé une nouvelle piste pour oublier Kamara !

Publié le 3 juin 2022 à 23h10 par Axel Cornic

Alors que Boubacar Kamara a décidé de quitter l’Olympique de Marseille à la fin de son contrat pour s’engager avec Aston Villa, du côté de Pablo Longoria on s’active pour lui trouver un successeur. En Italie on parle surtout de Jordan Veretout, mais au Brésil c’est un tout autre nom qui évoqué.

Si le départ de Boubacar Kamara reste un échec cuisant, il faudra très rapidement tourner la page. L’Olympique de Marseille doit trouver un nouveau milieu de terrain et Pablo Longoria s’est déjà mis au travail, puisque la presse transalpine parle d’un intérêt plus que concret pour Jordan Veretout, ancien de l’ASSE et du FC Nantes désormais à l’AS Roma. Il Messaggero parle d’ailleurs d’une offre de 8M€ de la part de l’OM, qui serait à l’heure actuelle le seul club à avoir véritablement bougé pour Veretout. Du côté des Giallorossi on réclamerait tout de même pas moins de 15M€ pour laisser filer l’international français.

Palmeiras réclame au moins 20M€ pour Danilo

Pourtant, il n’est pas la seule option envisagée par l’Olympique de Marseille, puisque d’autres noms ont été évoqués ces derniers jours. C’est le cas de Danilo dos Santos de Oliveira, plus communément appelé Danilo, qui évolue actuellement à Palmeiras. D’après les informations de TMW, il y aurait bien eu un contact pour le Brésilien de 20 ans, qui pourrait toutefois couter extrêmement cher à l’OM. Le portail italien annonce en effet que Palmeiras réclamerait pas moins de 20M€ pour le laisser filer.