Mercato - OM : Les vérités de cette piste estivale de Longoria sur son choix !

Publié le 5 mars 2022 à 1h45 par T.M.

Annoncé dans le viseur de l’OM, Amine Adli a finalement opté pour le Bayer Leverkusen durant l’été. Un choix justifié par le principal intéressé.

Auteur d’une très grosse saison avec Toulouse, Amine Adli était très courtisé durant le dernier mercato estival. A 21 ans, le milieu offensif avait d’ailleurs le choix pour passer un grand cap dans sa carrière. Il était notamment annoncé que l’OM et Pablo Longoria étaient très intéressés par le profil d’Adli. Toutefois, face au Bayer Leverkusen, les Phocéens n’ont rien pu faire. Amine Adli a ainsi quitté les bords de la Garonne pour filer en Allemagne, snobant donc l’OM.

« J’ai beaucoup réfléchi durant l’été »