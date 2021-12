Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les deux prochaines recrues de Sampaoli déjà ciblées ?

Publié le 2 décembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

À l’approche du mercato de janvier, Jorge Sampaoli n’a pas exclu de voir débarquer du renfort à l’OM. Et les deux priorités de son effectif semblent claires…

Récemment interrogé en conférence de presse, Jorge Sampaoli a fait le point sur l’arrivée d’éventuels renforts à l’OM au cours du prochain mercato hivernal qui ouvrira ses portes début janvier : « Je parle tous les jours avec le président et par son biais aussi avec le propriétaire. On a un effectif neuf, mais limité. On parle de cette possibilité de recruter au mercato, mais plus que mes envies, il y a la réalité économique du club. Le président et le propriétaire le savent mieux que moi. Moi je fais mon travail pour que ce groupe soit le plus compétitif possible, après je suis limité », a indiqué l’entraîneur de l’OM. Mais quels profils seraient opportuns pour apporter une plus-value dans le groupe de Sampaoli ?

Un buteur et latéral droit en priorité ?

En premier lieu, un poste majeur nécessiterait du renfort : celui de buteur. Arkadiusz Milik fait office de titulaire et Bamba Dieng a montré de belles promesses depuis le début de la saison, mais un autre profil de qualité ne serait pas de trop à l’OM, ce qu’avait d’ailleurs cherché Sampaoli l’été dernier après le départ de Dario Benedetto. En vain. Et effet, Pol Lirola étant le seul latéral droit de formation à l’OM, le recrutement d’une doublure pourrait s’avérer précieux pour Jorge Sampaoli.