Mercato - OM : L’énorme confidence de Villas-Boas sur le mercato !

Publié le 6 novembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

A la recherche d’un nouveau défenseur central lors du mercato estival, l’OM a recruté Leonardo Balerdi. Pourtant, André Villas-Boas avait initialement songé à un profil en Ligue 1…

Malgré ses moyens financiers très limités, l’OM a réussi à attirer plusieurs renforts à différents postes au cours du mercato estival sans avoir forcément réalisé beaucoup de ventes importantes. Et alors qu’André Villas-Boas souhaitait notamment du sang neuf en défense centrale, c’est Leonardo Balerdi qui avait rejoint l’OM à cet effet en début de mercato estival, et l’international argentin a été prêté avec option d’achat par le Borussia Dortmund. Mais le club phocéen avait étudié d’autres options…

« On avait parlé de Simakan »