Mercato - OM : Le transfert qui passe très mal à Marseille…

Arnaud De Kanel

Quelques jours après la fermeture du mercato, l'OM a eu la possibilité de boucler un deal avec un autre club de Ligue 1, à savoir l'OL. En effet, les Gones ont utilisé leur joker médical pour signer Jordan Veretout. Depuis, le milieu de terrain français est plus que jamais dans le viseur de ses anciens supporters qui ne digèrent pas sa décision.

Placé dans le loft des joueurs indésirables, Jordan Veretout aura mis du temps à quitter l'OM. En effet, le vice-champion du monde 2022 est parti quelques jours après la clôture du mercato estival en tant que joker médical. Mais le timing de sa décision et sa destination n'ont pas plu à Marseille.

Veretout provoque la gronde des supporters

Si l'OM pouvait encore se séparer de son joueur, le club phocéen ne pouvait pas en recruter un nouveau puisque le mercato était fermé. Alors, si son choix était vraiment fait, pourquoi Veretout n'est pas parti plus tôt ? De nombreux supporters de l'OM se posent cette question et reproche à l'ancien nantais d'avoir fait capoter la venue d'Ismael Bennacer. Mais ce n'est pas tout.

Des menaces à l'encontre de son entourage

Le second point qui dérange à Marseille est la destination de Jordan Veretout. Le tricolore a rejoint le rival, l'OL, et cela est venu encore plus attiser la haine des supporters qui s'en sont même pris à son entourage sur les réseaux sociaux. « L'Olympique de Marseille a pris connaissance des menaces et messages haineux visant l’un de ses joueurs professionnels et sa famille sur les réseaux sociaux. Le club condamne avec la plus grande fermeté ces agissements inacceptables. Comme annoncé au cours de la saison dernière, notamment à travers Treizième Homme, le club réaffirme son engagement contre toute forme de harcèlement et de comportement déviant en ligne qui n'a sa place ni dans le sport ni dans la société », avait notamment réagi l'OM dans un communiqué. Jordan Veretout risque d'être accueilli à son retour au Vélodrome...