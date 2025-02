Mercato - OM : Le scénario catastrophe avec le départ d’une star !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté libre par l'OM en septembre dernier et actuellement sous contrat jusqu'en 2026, Adrien Rabiot s'est exprimé sans détour sur son futur au club vendredi, en conférence de presse. Et le milieu de terrain de l'équipe de France laisse clairement entendre qu'en cas de scénario catastrophe avec l'absence de coupe d'Europe l'an prochain, il pourrait quitter l'OM.

Et si l'OM perdait Adrien Rabiot en fin de saison ? L'ancien milieu de terrain du PSG, qui avait été recruté libre en septembre dernier après être arrivé en fin de contrat à la Juventus, semble plus que jamais lier son avenir à Marseille à la Ligue des Champions. Le club phocéen est actuellement deuxième du championnat et sembler donc bien parti pour retrouver la C1 l'an prochain, mais dans le cas contraire, Rabiot pourrait envisager de quitter l'OM. C'est en tout ce qu'il a laissé entendre vendredi en conférence de presse.

Amine Gouri s'exprime avant l'OM ! 22M€ pour cet attaquant révélation 💥 Qui l'aurait cru ?

➡️ https://t.co/0T4t3fOUVJ pic.twitter.com/HSnNWFVuRa — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) February 1, 2025

« Ça ferait des ravages »

« J'aimerais bien rester, mais ça ne concerne pas que moi. Si on n'arrivait pas en coupe d'Europe, ça ferait des ravages, mais je suis focus sur cet objectif là. A la fin de saison, on discute, j'ai toujours fait comme ça. Pour le moment, je me sens bien ici, la vie, le groupe, le coach apporte des choses que je n'avais pas connu dans ma carrière. Mais on fera le bilan en fin de saison », a indiqué Rabiot, sous contrat jusqu'en 2026 avec l'OM.

« On verra... »

« Mon souhait ça serait qu'on se qualifie pour la Ligue des Champions et rester ! Ça n'aurait pas de sens de partir quand le meilleur moment arrive. Ce serait un rêve de pouvoir jouer la Ligue des Champions ici. J'aimerais bien vivre ça dans ce club-là. On verra où l'avenir nous mène mais c'est mon envie », poursuit Rabiot. Le message est passé.