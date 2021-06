Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le rendez-vous est pris pour le coup de cœur de Sampaoli !

Publié le 26 juin 2021 à 23h10 par A.C.

Très apprécié par Jorge Sampaoli du côté de l’OM, Giovanni Simeone pourrait quitter Cagliari au cours de ce mercato estival.

La colonie argentine de l’Olympique de Marseille pourrait se réduire cet été. Très peu utilisé depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli en février, Dario Benedetto aurait vraisemblablement les valise en main. Son ancien club de Boca Juniors l’aurait approché, mais Benedetto pourrait opter pour l’Espagne et Elche, un club dont son agent serait actionnaire majoritaire. Pour le remplacer, c’est toutefois un autre Argentin qui pourrait arriver, puisque Sampaoli aurait réclamé le recrutement de Giovanni Simeone.

L’avenir de Simeone décidé après l’Euro