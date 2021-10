Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le projet McCourt a déjà planifié un gros renfort !

Publié le 16 octobre 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il se rapproche indéniablement de la fin de sa carrière de joueur sous le maillot de l’OM, Dimitri Payet a déjà prévu une reconversion au sein du projet McCourt.

De quoi sera fait l’avenir, à long terme, de Dimitri Payet ? Le milieu offensif de 34 ans, engagé jusqu’en juin 2024 avec l’OM, sera logiquement amené à raccrocher les crampons dans quelques années. Mais la direction du club phocéen a déjà tout prévu pour une reconversion de Payet au sein du projet McCourt à l’OM.

Payet annonce sa future reconversion à l’OM