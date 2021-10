Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un joli coup bouclé… grâce à Sampaoli !

Publié le 16 octobre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Fortement désiré par Jorge Sampaoli durant le Mercato estival, Luan Peres confirme que l’entraîneur argentin a joué un rôle décisif dans son arrivée à l’OM.

Avec pas moins de 12 recrues officialisées au cours du Mercato estival, l’OM s’est montre particulièrement actif pour son recrutement. Des changements initiés par Jorge Sampaoli, puisque l’entraîneur argentin souhaitait absolument renouveler une bonne partie du vestiaire de l’OM. Et il avait notamment fait le forcing auprès de sa direction pour Luan Peres…

« Sampaoli a été très important… »