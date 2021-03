Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le maire de Marseille met une énorme pression à Frank McCourt !

Publié le 3 mars 2021 à 20h30 par T.M.

Alors que Frank McCourt a décidé d’entamer un nouveau chapitre à l’OM, il va désormais être attendu au tournant. D’ailleurs, ce mercredi, Benoit Payan, maire de Marseille, a clairement mis la pression à l’Américain.

En 2016, Frank McCourt a décidé de racheter l’OM avec de grandes ambitions. Toutefois, malgré plusieurs centaines de millions d’euros dépensées, les résultats n’ont pas été au rendez-vous. D’ailleurs, sur la Canebière, la colère des supporters grondait de plus en plus. Face à cette tournure, McCourt a donc décidé d’entamer un nouveau chapitre. Pour cela, Jorge Sampaoli a été nommé entraîneur et cela a bougé dans l’organigramme avec le départ du président, Jacques-Henri Eyraud, remplacé par Pablo Longoria. Avec l’Espagnol à la tête de l’OM, Frank McCourt souhaite donc repartir sur de bonnes bases pour enfin viser très haut. D’ailleurs, à l’occasion de son passage à Marseille cette semaine, le propriétaire marseillais a réaffirmer ses grandes ambitions, assurant également qu’il pourrait également remettre la main à la poche pour donner les moyens nécessaires à Pablo Longoria.

L’OM entame donc un nouveau chapitre de l’ère McCourt, mais désormais, les résultats devront être au rendez-vous. Benoit Payan, maire de Marseille, n’a d’ailleurs pas hésité à interpeller l’Américain à ce sujet. « Il m'a parlé avec beaucoup de franchise, mais vous savez il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il m'a fait plein de belles déclarations sur l'OM, maintenant j'attends des actes. Devant moi, il s'est engagé à être plus présent. Ce n'est pas possible qu'il soit propriétaire du club et aussi peu souvent à Marseille. Il doit rencontrer régulièrement les supporters, les dirigeants et les joueurs. Je lui ai demandé de venir plusieurs fois par an pour sentir la ville, sinon ça ne marchera pas. McCourt peut-il aider l’OM à renouer avec son passé glorieux ? Je l'espère pour lui ou alors c'est à se demander ce qu'il fait là. Il ne peut pas raconter qu'il ne vend pas le club, qu'il est attaché à la ville, qu'il a envie que ce club réussisse sans investir. Si Frank McCourt ne tient pas ses promesses, il finira avec du goudron et des plumes ! », a-t-il lâché dans un entretien accordé à So Foot .

