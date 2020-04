Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le LOSC toujours à fond sur un attaquant de Villas-Boas ? La réponse !

Publié le 19 avril 2020 à 14h30 par A.M.

Alors qu'il n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel à l'Olympique de Marseille, Isaac Lihadji se rapproche encore un plus du départ. Et pour récupérer le prometteur marseillais, le LOSC tient la corde comme depuis plusieurs semaines.

Ce sera probablement la grosse déception de la saison du côté de l'Olympique de Marseille. Présenté comme le plus grand espoir du club phocéen, Isaac Lihadji semble plus que jamais sur le départ. Et pour cause, l'ailier de 18 ans n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel à l'OM ce qui lui offre la possibilité de s'engager avec le club de son choix en vue de la saison prochaine. Et bien évidemment, cette situation n'est passée inaperçue sur le marché et plusieurs clubs se sont déjà positionnés afin de récupérer Isaac Lihadji. Dans cette optique, c'est bien le LOSC qui en pole position comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 16 mars dernier.

Le LOSC toujours en pole pour Lihadji

Et la tendance se confirme clairement. En effet, à l'occasion de questions/réponses organisées sur Twitter , Mathieu Grégoire assure que « Lille tient la corde » pour récupérer Isaac Lihadji libre cet été. Toutefois, ce dossier reste ouvert puisque, selon nos informations, le Borussia Dortmund est également très insistant auprès de l'entourage de Lihadji dont l'avenir semble s'inscrire loin de son club formateur. Le journaliste de L'Equipe ajoute effectivement qu'il n'y a « rien de neuf avec l'OM » ces derniers jours au sujet de discussions concernant une éventuelle signature de son premier contrat professionnel. Le jeune ailier va donc poursuivre sa carrière loin de la cité phocéenne.