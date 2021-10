Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’agent d’une piste de Longoria fait durer le suspense pour son avenir !

Publié le 14 octobre 2021 à 1h30 par Th.B.

D’après la presse italienne, l’OM aurait des vues sur le jeune attaquant italien de 19 Giacomo Raspadori. Agent du joueur de Sassuolo, Tullio Tinti a fait savoir que son client aimerait continuer d’évoluer chez les Neroverdi en n’excluant pas pour autant un départ cet hiver.

Tout au long de l’été, et en grande partie en raison des départs de Valère Germain et de Dario Benedetto, l’OM s’est mis en quête d’un attaquant de pointe afin de concurrence Arkadiusz Milik bien que Bamba Dieng ait répondu présent en ce début de saison. D’après la presse italienne, le président Pablo Longoria continuerait ses recherches dans ce secteur de jeu et apprécierait particulièrement le profil de Giacomo Raspadori, avant-centre de 21 ans ambidextre de Sassuolo. L’administrateur délégué neroverdi faisait passer le message suivant au début du mois d’octobre concernant son attaquant notamment courtisé par l’OM. « Il est très heureux avec nous et de notre côté, nous n’avons aucune intention de nous en priver. Pour Raspadori il n’y a pas eu que l’Inter. D’autres clubs italiens se sont manifestés, mais je ne donnerai aucun nom ». Les propos de Giovanni Carnevali ne sont pas restés sans réponse puisque le représentant de Raspadori s’est exprimé au sujet de l’avenir de l’Italien qui dispose d’une bleu cote sur le marché et en vu du mercato hivernal.

«Pour l'instant, il n'y a pas de perspectives, mais tout peut arriver dans le football»