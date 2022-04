Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La voie se dégage pour Boubacar Kamara !

Publié le 9 avril 2022 à 13h15 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara semble avoir la cote à l’étranger, même si certains de ses prétendants ont jeté l’éponge.

Considéré comme l’un des piliers de l’Olympique de Marseille depuis quelques années, Boubacar Kamara devrait filer à la fin de son contrat à la fin de son contrat le 30 juin prochain. Une prolongation semblait encore possible cet hiver, mais désormais un départ est devenu inévitable et nombreux sont les clubs à avoir flairé le bon coup. C’est notamment le cas en Serie A, où toutefois les clubs semblent jeter ‘éponge les uns après les autres. C’est le cas de l’AC Milan qui travaillerait sur d’autres pistes, tout comme le Napoli ou encore l’Atalanta et l’Inter.

La Lazio passe son tour pour Kamara