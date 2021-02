Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La sortie claire de ce joueur de Sampaoli !

Publié le 19 février 2021 à 1h30 par A.C.

Au sein de l’Atlético Mineiro, on semble avoir de moins en moins de doutes au sujet de l’avenir de Jorge Sampaoli.

Ça ne semble plus être qu’une question de jours, ou plutôt de semaines. Priorité de l’Olympique de Marseille, comme nous vous l’avons révélé en exclusivité sur le10sport.com le 5 février dernier, Jorge Sampaoli est de plus en plus proche. L’Atlético Mineiro semble s’être d’ailleurs résigné à le voir partir, puisque la presse brésilienne annonce des contacts avec plusieurs entraineurs. O Dia parle notamment de Jorge Jesus, actuellement à Benfica, pour pallier le départ de Sampaoli à l’OM.

« Sampaoli ? Vous savez, on profite du moment présent »