Mercato - OM : La révolution du boss plombée en interne ?

Depuis ses débuts à l’OM, Roberto De Zerbi apporte entière satisfaction avec deux victoires et un nul en Ligue 1. La révolution sportive marseillaise portée par l’Italien aurait pu commencer deux ans plus tôt si Javier Ribalta n’avait pas été à la tête de la direction sportive.

Roberto De Zerbi est officiellement devenu l’entraîneur de l’OM le 29 juin dernier. Néanmoins, sa nomination aurait pu intervenir bien plus tôt… et plus précisément en juillet 2022 avant que la direction de l’Olympique de Marseille aille dans une autre direction : celle menant à Igor Tudor.

«Ça ne s'est pas fait à cause de divergences entre le directeur sportif Javier Ribalta et Pablo Longoria»

Le président Pablo Longoria était en quête d’un successeur à Jorge Sampaoli parti subitement et avant que le Croate hérite de son effectif, Roberto De Zerbi avait été ciblé par le patron de l’OM. Néanmoins, comme le technicien italien l’a confié à L’Équipe en août dernier, tout a capoté à cause d’un homme : Javier Ribalta. « Je voulais déjà venir à cette époque. Sans parler des aspects financiers ou de construction d'effectif, je crois que ça ne s'est pas fait à cause de divergences entre le directeur sportif Javier Ribalta et Pablo Longoria ».

«Pablo et Medhi ont tout fait, dans leur comportement et leurs discours, pour que ça se fasse»

Cependant, cette fois-ci, le tandem Pablo Longoria - Medhi Benatia (conseiller sportif de l’OM) semble avoir fait les choses suffisamment bien pour pleinement convaincre Roberto De Zerbi. « Cette fois, Pablo et Medhi ont tout fait, dans leur comportement et leurs discours, pour que ça se fasse. Ils m'ont respecté, m'ont fait me sentir important, ils ont été adorables et honnêtes avec moi. Ce n'est pas le nom du club qui est important, mais ce que je ressens ».