Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La porte était ouverte pour le départ d’Arkadiusz Milik !

Publié le 27 janvier 2022 à 22h15 par T.M.

Arkadiusz Milik devrait finalement finir cette saison avec l’OM. Pour autant, un départ aurait très bien pu intervenir pour le Polonais durant ce mercato hivernal. Explications.

Après avoir démarré fort avec l’OM à son arrivée en janvier 2021, Arkadiusz Milik a beaucoup plus de mal durant cette saison. Les performances du Polonais sont loin d’être convaincantes, ce qui lui vaut souvent d’aller s’asseoir sur le banc de touche. La situation de Milik sur la Canebière n’est donc pas simple, lui qui est désormais en concurrence avec Cédric Bakambu, ce qui a alors suscité plusieurs rumeurs durant ce mercato hivernal. Finalement, un départ d’Arkadiusz Milik ne devrait pas intervenir d’ici le 31 janvier.

L’offre n’est pas arrivée !