Mercato - OM : La grosse recrue de Sampaoli est enfin opérationnelle !

Publié le 11 mars 2022 à 15h30 par G.d.S.S.

Pour ses premiers mois à l’OM suite à son gros transfert l’été dernier, Gerson a dû faire face à certaines difficultés dans son intégration. Mais le milieu de terrain brésilien s’avoue désormais en pleine possession de ses moyens, et Jorge Sampaoli partage son sentiment.

En février 2021, Jorge Sampaoli était nommé sur le banc de l’OM quelques semaines après la démission soudaine d’André Villas-Boas, et l’entraîneur argentin a rapidement identifié ses cibles prioritaires pour renforcer les rangs du club phocéen. Ainsi, à l’été suivant, Pablo Longoria a été chargé par Sampaoli de faire notamment venir Luan Peres ainsi que Gerson, recrutés directement du Brésil pour venir renforcer les rangs du projet McCourt. Mais le second a connu de grosses difficultés dans son adaptation à sa nouvelle vie marseillaise les premiers mois, lui qui pourrait pourtant coûter jusqu’à 30M€ à l’OM comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Néanmoins, Gerson est parvenu à rectifier le tir pour désormais s'imposer comme un élément fort du club phocéen.

Gerson se sent mieux à l’OM

Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Gerson s’est confié sur son intégration délicate à l’OM et livre la recette de sa montée en puissance ces dernières semaines : « Je me sens plus heureux et plus content. J'ai été bien accueilli. Le groupe est très uni, nous savons tous ce que nous voulons. Chaque pays a sa culture. Le jeu ici est plus rapide, les joueurs sont plus physiques. Mais je m'adapte et je me mets au diapason (…) Quand on est bien dans sa tête, tout marche mieux. J'ai surtout fait un travail sur le mental. J'ai été beaucoup aidé par mes coéquipiers et par le staff », assure le milieu de terrain brésilien.

« Il est sur le bon chemin »