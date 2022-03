Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gerson lâche ses vérités sur son intégration compliquée !

Publié le 11 mars 2022 à 14h10 par G.d.S.S. mis à jour le 11 mars 2022 à 14h11

Recruté au prix fort par l’OM l’été dernier, Gerson a vécu des premiers mois très compliquée pour son intégration en Europe. Le milieu de terrain brésilien s’est longuement confié à ce sujet.

Fortement désiré par Jorge Sampaoli dès sa nomination sur le banc de l’OM en février 2021, Gerson (24 ans) a finalement été recruté l’été dernier, et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’opération pourrait finalement atteindre la barre des 30M€ en fonction des bons atteints. En attendant, Gerson est parvenu à s’améliorer depuis quelque temps après avoir vécu des premiers mois compliqués à l’OM, et il est revenu sur ses difficultés en conférence de presse ce vendredi.

« J'ai surtout fait un travail sur le mental »