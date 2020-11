Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La folle histoire du transfert avorté de Diego Maradona

Publié le 26 novembre 2020 à 14h30 par A.M.

Au lendemain du décès de Diego Maradona, le transfert avorté du Pibe de Oro à l'Olympique de Marseille durant l'été 1989 refait parler. Invité à rendre hommage à l'Argentin, Bernard Tapie est bien évidemment revenu sur ce dossier, affichant ses regrets éternels.

C'est l'histoire d'un transfert qui aurait pu révolutionner le football français. Durant l'été 1989, l'OM est effectivement passé proche de s'attacher les services de Diego Maradona, éblouissant à Naples trois ans après avoir porté l'Argentine vers le titre Mondial durant la Coupe du monde 1986 au Mexique. Le Pibe de Oro racontait d'ailleurs cet épisode dans les colonnes de France Football : « Les dirigeants de Marseille m'ont contacté et m'ont proposé de doubler mon salaire. J'évoluais alors à Naples et le président (Corrado) Ferlaino m'avait dit que, si on décrochait la Coupe d'Europe (la Coupe de l'UEFA remportée face au VfB Stuttgart), il me laisserait partir. Bernard Tapie (alors président de l'OM) et Michel Hidalgo (son manager sportif) sont même venus me voir jusqu'en Italie pour me faire une proposition et pour qu'on en discute tous ensemble. Une fois que je suis retourné à Naples (la réunion a eu lieu à Milan), j'ai dit à Ferlaino : "Merci président pour toutes ces belles années, je m'en vais." À ce moment-là, il a commencé à faire l'idiot, comme s'il ne comprenait pas, et il a fait marche arrière. Fin de l'histoire . » Et au lendemain du décès de Diego Maradona, Bernard Tapie est de nouveau revenu sur ce qui aurait pu être le plus grand transfert de l'histoire du football français.

«Tout était presque prêt»

Dans les colonnes du Point , Bernard Tapie est ainsi revenu sur cet été 1989 qui aurait pu voir Diego Maradona revêtir la tunique olympienne : « Diego Maradona a été un phare pour des millions de gens. Sa disparition me bouleverse vraiment. Pour moi, il était le meilleur footballeur du monde. Devant Pelé, devant Beckenbauer, devant Platini, devant Zidane. C'était le numéro 1, juste devant Lionel Messi, qui le suit de peu. J'avais failli le prendre à Marseille [en 1989, NDLR]. Tout était presque prêt, mais une fuite d'une des cadres de l'OM a fait capoter le transfert, car nos négociations devaient rester secrètes. J'ai toujours regretté que ce transfert n'ait pas eu lieu . » Et ce jeudi, l'ancien président de l'OM en a rajouté une couche en insistant sur les raisons de cet échec. « Ah, si tout le monde avait gardé sa langue. Il aurait fait une saison avec nous au moins, voire deux. Et puis, peut-être qu'on aurait pu l'aider à sortir de l'environnement dans lequel il était. Pour moi, c'était un vrai magicien du football. Quel dommage... », ajoute Bernard Tapie dans les colonnes de La Provence qui regrette ce « rendez-vous manqué avec Marseille » pour Diego Maradona.

Naples a une version totalement différente