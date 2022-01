Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jackpot pour Longoria avec deux ventes qui se profilent !

Publié le 18 janvier 2022 à 14h30 par G.d.S.S.

Alors que l’OM cherche à boucler plusieurs départs d’ici la fin du mercato hivernal pour assainir ses finances et dégraisser son effectif, Dario Benedetto et Boubacar Kamara sont plus que jamais candidats au départ et pourraient rapporter des liquidités à Pablo Longoria.

Après le départ en prêt avec option d’achat de Jordan Amavi à l’OGC Nice, ça va encore bouger à l’OM dans le sens des départs ! Récemment interrogé en conférence de presse, Pablo Longoria a clairement laissé entendre qu’il y aurait du mouvement au club dans les prochains jours et notamment dans le sens des départs afin d’améliorer les finances de l’OM : « Le mercato n'a pas vraiment démarré, mais c'est lié à la situation économique. [...] La santé économique est de la responsabilité des dirigeants. On doit chercher à faire le meilleur bilan possible, mais il faut donc faire des mouvements dans le mercato pour développer la stratégie », a indiqué le président du club phocéen. Et cela tombe bien, deux feuilletons continuent d’animer le mercato de l’OM dans le sens des départs.

Benedetto tout proche de Boca Juniors

Dario Benedetto (31 ans), prêté par l’OM du côté d’Elche depuis l’été dernier, s’apprête à faire son grand retour à Boca Juniors sans repasser par la case Marseille ! Le buteur fait déjà l’objet d’un accord entre l’OM et le club argentin dans le cadre d’un transfert compris entre 3 et 4M€, et l’officialisation semble imminente dans ce dossier. Benedetto est attendu jeudi matin à Buenos Aires afin de valider sa visite médicale avec Boca Juniors, ce qui permettra donc à Pablo Longoria de toucher un joli chèque inespéré dans ce dossier. Mais ce n’est pas tout…

