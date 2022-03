Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jackpot pour Dimitri Payet…

Publié le 23 mars 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Malgré la baisse significative de son salaire au moment de prolonger son contrat avec l’OM en 2020, Dimitri Payet a vu ses émoluments repartir à la hausse ces derniers mois. Explications.

Le 27 juin 2020, alors que Jacques-Henri Eyraud annonçait à la surprise générale en conférence de presse la prolongation de contrat de Dimitri Payet jusqu’en juin 2024, l’ancien président de l’OM apportait une précision de taille sur les modalités de ce nouveau bail : « Dimitri a accepté de diviser par deux son salaire pour la saison prochaine, de 30% pour celle d’après. Pour les deux années en plus, il a accepté une baisse de 40-50% et a renoncé à ses primes », expliquait Eyraud. Et pourtant…

Payet retrouve un meilleur salaire avec l’OM

Comme l’a révélé L’Equipe mardi dans ses colonnes, Dimitri Payet percevrait cette saison un salaire mensuel de 350 000€ alors qu’il était redescendu à hauteur de 270 000€ la saison passée, suite à sa prolongation. Toutefois, en 2022-2023, Payet repassera à hauteur de 250 000€ par mois, avant de baisser de nouveau la saison suivante à 150 000€ mensuels.