Mercato - OM : Il pousse un gros coup de gueule contre un transfert à 30M€ !

Jean de Teyssière

L’OM a une nouvelle fois réalisé un gros mercato cet été, avec notamment dix nouveaux joueurs. Parmi les nouvelles têtes marseillaises, Elye Wahi. L’ancien attaquant du RC Lens a été recruté contre la somme de 30M€ et a déjà été conspué par le Vélodrome. Éric Di Meco, ancien joueur de l’OM, ne croit pas en un sursaut du numéro 9 marseillais.

La première d’Elye Wahi au stade Vélodrome a été très compliquée. Le numéro 9 de l'OM a commis plusieurs ratés devant le but et devra encore attendre avant de se mettre ses nouveaux supporters dans la poche. D’ailleurs, le stade l’a copieusement conspué à sa sortie.

Le RC Lens a fait une bonne affaire

Dans l’émission de RMC Sport du Super Moscato Show, l’ancien joueur de l’OM, Éric Di Meco estime que le RC Lens a fait une excellente affaire en vendant pour 30M€ Elye Wahi à l’OM : « Je l’ai suivi l’an dernier parce que j’ai commenté Lens. Moi, j’ai un gros doute sur son niveau. C’est-à-dire que quand un joueur comme ça sur une année met beaucoup de buts et passe au niveau au-dessus, ça peut être difficile. On l’a vu à Lens, ça a été difficile. Et je pense que Lens a été très content de le vendre au prix auquel ils l’ont vendu parce que pour eux, je pense qu’ils n’y croyaient plus. »

«C’est un attaquant qui vendange»

« Et ça va dans la réflexion de ce qu’il s’est passé dimanche soir, tu ne peux pas empêcher les fans de l’OM d’être fans de foot et d’avoir vu les matchs de Lens l’an dernier et les performances de Wahi. C’est-à-dire que je ne crois pas une seule minute que ce que qu’il s’est passé dimanche soir au Stade Vélodrome, ce n’est que lié à sa performance de dimanche soir. C’est un attaquant qui vendange des occasions », définit-il ensuite. Wahi va avoir du travail pour faire taire les critiques.