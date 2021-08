Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La tendance se confirme sérieusement pour Ferhat !

Publié le 9 août 2021 à 19h00 par La rédaction

Convoité par plusieurs clubs de l’élite, l’OM est la piste privilégiée de Zinédine Ferhat avec lequel les négociations se seraient accélérées.

Zinedine Ferhat est un joueur très sollicité. Auteur de 10 passes décisives avec le Nîmes Olympique la saison dernière, l’international algérien a marqué les esprits malgré la descente du club. Ne désirant pas rester à l’échelon inférieur, Ferhat est désireux de trouver un nouveau challenge en Ligue 1. C’est ainsi que plusieurs clubs se sont penchés sur son profil comme l’AS Saint-Étienne, Strasbourg ou encore l’OM.

Accord proche entre Ferhat et l’OM

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Zinedine Ferhat intéresse les dirigeants marseillais pour sa polyvalence. Ailier droit de formation, il peut également évoluer au poste de piston droit. Une capacité d’adaptation qui aurait conquis Sampaoli. Et pour cause, selon le journaliste Romain Collet-Gaudin, les négociations seraient avancées entre le joueur et l’OM, alors que son contrat se termine en juin 2022. Il faut encore que Nîmes et l’OM parviennent à trouver un terrain d’entente. Mais les Gardois ne seraient pas gourmands et pourraient laisser partir Ferhat pour un montant inférieur à 5 millions d'euros. Pour rappel, en Ligue 1, l'OL est également très intéressé par son profil.