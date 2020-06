Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Fair-play financier, transferts... Ce constat accablant sur Eyraud !

Publié le 23 juin 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que l'Olympique de Marseille est fixé concernant la sanction du fair-play financier, Philippe Sanfourche n'est pas rassuré pour autant pour le club phocéen.

Après avoir longtemps craint une exclusion de la Ligue des Champions, l'OM a finalement écopé d'une amende de 3M€ tandis que l'UEFA prélèvera également 15% des gains de l'OM en Coupe d'Europe ces deux prochaines années. Une sanction qui a visiblement soulagé le club phocéen. « L’Olympique de Marseille prend acte de la décision rendue aujourd’hui par la Chambre de Jugement de l’UEFA. La Chambre a compris la situation sanitaire et son impact sur l’équilibre financier de tous les acteurs du football. Elle a surtout reconnu l’impossibilité manifeste de nombreux clubs à effectuer des prévisions à moyen terme et a souligné le manque total de visibilité sur les perspectives économiques actuelles. Une sanction visant à exclure l’Olympique de Marseille des compétitions UEFA n’est plus d’actualité à moyen terme et la Chambre a décidé de libérer le club de son accord de règlement signé en juin 2019 et de ses objectifs financiers afférents », a réagi le club par le biais d'un communiqué. Mais Philippe Sanfourche, journaliste RTL , n'est pas rassuré pour autant.

«C’est une situation intenable !»